МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Привлечение третьих сторон в Черное море является попыткой "столкнуть лбами" черноморские страны, наличие флота которых обеспечивает баланс сил и спокойствия в регионе, заявил зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил о необходимости увеличения военного присутствия Германии и её союзников в Черном море. Бывший министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что Германия не должна позволить втянуть себя в войну против России, подчеркнув, что именно это пыталась сделать Украина после инцидента в Керченском проливе, где 25 ноября три украинских корабля нарушили границу РФ и были задержаны.

"Наличие российского флота, турецкого флота и флота других черноморских государств обеспечивает баланс сил и спокойствия непосредственно в Черном море. Поэтому привлечение каких-то третьих, четвертых, пятых сторон — это попытка стравить государства, столкнуть их лбами, чего абсолютно не желает ни Российская Федерация, ни одна из европейских стран", — сказал РИА Новости Шерин.

Парламентарий добавил, что обострение сил между странами недопустимо и Германия не позволит себя втянуть в какие- либо конфликты и тем более с РФ.

"Абсолютно верное заявление данного бывшего министра Германии, и я надеюсь, что таких здравых сил в ФРГ будет как можно больше, нежели тех, кто сегодня пытается раскачать тот мир, который существует между Россией и Германией", — прокомментировал депутат слова Габриэля.

Он отметил, что отношение к истории, захоронениям советских солдат в Германии, памятникам героям войны должно быть примером для Украины.

"Вот Германия в эти истерии не впадает, она не сносит наши памятники, как этот делается в Польше, Прибалтике и на Украине. Тем самым Германия показывает свое адекватное отношение к истории, историческим выводам и непосредственно Российской Федерации", — подчеркнул Шерин.

Три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — 25 ноября нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны.

Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу РФ, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом Порошенко в преддверии выборов.