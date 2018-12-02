ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

В ГД прокомментировали попытки Киева привлечь третьи стороны в Черное море

Сюжет:
Нарушение российской границы кораблями ВМС Украины (401)
16852
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкФлаг на здании Государственной Думы РФ. Архивное фотоФлаг на здании Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Привлечение третьих сторон в Черное море является попыткой "столкнуть лбами" черноморские страны, наличие флота которых обеспечивает баланс сил и спокойствия в регионе, заявил зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© Пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк
Политолог рассказал, что сделает Порошенко по истечении военного положения

Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил о необходимости увеличения военного присутствия Германии и её союзников в Черном море. Бывший министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что Германия не должна позволить втянуть себя в войну против России, подчеркнув, что именно это пыталась сделать Украина после инцидента в Керченском проливе, где 25 ноября три украинских корабля нарушили границу РФ и были задержаны.

"Наличие российского флота, турецкого флота и флота других черноморских государств обеспечивает баланс сил и спокойствия непосредственно в Черном море. Поэтому привлечение каких-то третьих, четвертых, пятых сторон — это попытка стравить государства, столкнуть их лбами, чего абсолютно не желает ни Российская Федерация, ни одна из европейских стран", — сказал РИА Новости Шерин.

Парламентарий добавил, что обострение сил между странами недопустимо и Германия не позволит себя втянуть в какие- либо конфликты и тем более с РФ.

Президент Украины Петр Порошенко во время визита в воинскую часть в Киевской области. Архивное фото
CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины /
Эксперт рассказал, зачем Порошенко нужна "российская угроза"

"Абсолютно верное заявление данного бывшего министра Германии, и я надеюсь, что таких здравых сил в ФРГ будет как можно больше, нежели тех, кто сегодня пытается раскачать тот мир, который существует между Россией и Германией", — прокомментировал депутат слова Габриэля.

Он отметил, что отношение к истории, захоронениям советских солдат в Германии, памятникам героям войны должно быть примером для Украины.

"Вот Германия в эти истерии не впадает, она не сносит наши памятники, как этот делается в Польше, Прибалтике и на Украине. Тем самым Германия показывает свое адекватное отношение к истории, историческим выводам и непосредственно Российской Федерации", — подчеркнул Шерин.

Бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Украина пыталась втянуть Германию в войну, заявил экс-глава МИД ФРГ

Три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — 25 ноября нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны.

Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу РФ, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом Порошенко в преддверии выборов.

Жаль, підмога не пришла
© Виталий Подвицкий
"Жаль, підмога не пришла"
Комментировать
В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
bumbak3
Россия обстреляла украинские суда в нейтральных водах, - расследование Bellingcat. Расследователи Bellingcat на основе официальных данных Украины и России пришли к выводу, что российские пограничники обстреляли украинские суда в нейтральных водах.Версию украинской стороны подтверждают данные, обнародованные российской ФСБ. Двустороннее соглашение между РФ и Украиной определяет Азовское море и Керченский пролив как внутренние воды обеих стран - никто не отменял, поэтому никаких нарушений со стороны Украины быть не может.
17:21
02.12.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена