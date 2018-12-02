МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев усомнился в работоспособности формата G20 из-за неготовности Запада обсуждать глобальные правила на условиях равенства мировых держав.

Саммит "Большой двадцатки" прошел в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря. По итогам форума была принята итоговая декларация, в которой страны подтвердили необходимость реформирования Всемирной торговой организации (ВТО), обязательство использовать все политические средства для достижения роста экономики, совместно работать над устранением причин появления беженцев и оказанием переселенцам гуманитарной помощи. Страны также заявили о своей приверженности Парижскому соглашению по климату. Несмотря на то, что декларация носит общий, "округлый" характер, важно, что она есть, заявил президент РФ Владимир Путин.

Косачев назвал G20 "саммитом двусторонок". По его мнению, мировым лидерам проще договариваться об определенных темах с конкретными странами, а не действовать в общих интересах. Двусторонние встречи Путина с лидерами Саудовской Аравии, Аргентины, Японии и Турции в рамках "двадцатки" сенатор считает дипломатически успешными.

"Удалось договориться по многим рабочим вопросам. Что, впрочем, не умаляет важности вопроса о том, насколько работоспособным сегодня является формат "двадцатки" в ситуации, когда Запад пока откровенно не готов обсуждать какие-то темы, которые бы оговаривали глобальные правила на условиях общего равенства и взаимовыгодной кооперации мировых держав", — написал Косачев в Facebook.