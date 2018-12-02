МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев усомнился в работоспособности формата G20 из-за неготовности Запада обсуждать глобальные правила на условиях равенства мировых держав.
Косачев назвал G20 "саммитом двусторонок". По его мнению, мировым лидерам проще договариваться об определенных темах с конкретными странами, а не действовать в общих интересах. Двусторонние встречи Путина с лидерами Саудовской Аравии, Аргентины, Японии и Турции в рамках "двадцатки" сенатор считает дипломатически успешными.
"Удалось договориться по многим рабочим вопросам. Что, впрочем, не умаляет важности вопроса о том, насколько работоспособным сегодня является формат "двадцатки" в ситуации, когда Запад пока откровенно не готов обсуждать какие-то темы, которые бы оговаривали глобальные правила на условиях общего равенства и взаимовыгодной кооперации мировых держав", — написал Косачев в Facebook.