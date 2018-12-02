В Париже демонстранты повредили автомобиль грузинского посольства

ТБИЛИСИ, 2 дек — РИА Новости. Демонстранты в Париже повредили автомобили дипломатических миссий, в числе которых оказался автомобиль грузинского посольства, заявили РИА Новости в МИД Грузии.
По данным ведомства, "автомобиль был застрахован".
Субботняя акция протеста "желтых жилетов", выступающих, в частности, против повышения цен на топливо, сопровождалась столкновениями демонстрантов с полицией и поджогами машин в Париже.
В ходе беспорядков, охвативших французскую столицу накануне, были задержаны 412 человек, из них 387 остаются под стражей утром воскресенья. Ранения в ходе протестов получили 133 человека, в том числе 23 силовика.