В Париже демонстранты повредили автомобиль грузинского посольства

Сотрудники правоохранительных органов и активист во время протестной акции движения автомобилистов желтые жилеты в Париже. 1 декабря 2018

Сотрудники правоохранительных органов и активист во время протестной акции движения автомобилистов желтые жилеты в Париже. 1 декабря 2018

ТБИЛИСИ, 2 дек — РИА Новости. Демонстранты в Париже повредили автомобили дипломатических миссий, в числе которых оказался автомобиль грузинского посольства, заявили РИА Новости в МИД Грузии.

"Насколько нам известно, в целом были повреждены около 10 автомобилей разных дипмиссий. Так, оказалось, что демонстранты прошлись и по той улице, где находится посольство Грузии, и повредили автомобиль", — заявили в пресс-службе.

По данным ведомства, "автомобиль был застрахован".

Субботняя акция протеста "желтых жилетов", выступающих, в частности, против повышения цен на топливо, сопровождалась столкновениями демонстрантов с полицией и поджогами машин в Париже.

В ходе беспорядков, охвативших французскую столицу накануне, были задержаны 412 человек, из них 387 остаются под стражей утром воскресенья. Ранения в ходе протестов получили 133 человека, в том числе 23 силовика.