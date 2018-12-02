МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Гранты, которые Европарламент собирается выделять НПО, правозащитникам и блогерам в России, вряд ли нацелены на усиление эффективности борьбы за права журналистов, СМИ и свободу слова, тем более что ряд глав стран ЕС даже не скрывает того, что против РФ ведется информационная война, заявил РИА Новости секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир.

Ранее стало известно, что в Европарламенте разработан проект резолюции об отношениях ЕС и РФ, в котором содержится предложение Еврокомиссии предусмотреть увеличение финансовой помощи НПО, правозащитникам и блогерам в России. Проект резолюции внесен на рассмотрение комитета по иностранным делам ЕП евродепутатом от Латвии Сандрой Калниете. В документе предлагается утвердить формулировку о "важности дальнейшей политической и финансовой поддержки активистов гражданского общества, правозащитников, блогеров, независимых СМИ, журналистов-расследователей", а также "общественных деятелей" и НПО.

"Оставим за рамками надежды на то, что европейские выделяемые гранты действительно нацелены исключительно на благое дело – усиление эффективности в борьбе за права журналистов, СМИ и свободу слова, иначе бы фронтом борьбы за все хорошее против всего плохого стало медийное поле Украины, где ситуация со всем вышеперечисленным ухудшается не по дням, а по часам", — сказал Шафир.

По его словам, стоит учитывать то, что ряд руководителей стран – членов ЕС, членов Европарламента, не исключая прибалтийских, — всё чаще заявляют о том, что против России ведётся информационная война.

"В практическом же плане остаётся посочувствовать налогоплательщикам ЕС видя то, на какие цели депутаты Европарламента планируют расходовать средства Союза, понимая весьма низкую эффективность подобных мер при весьма раздутых бюджетах", — добавил собеседник агентства.