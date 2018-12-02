Лавров выразил удовлетворение принятием итоговой декларации G20

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 дек — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил удовлетворение тем, что на саммите "Большой двадцатки" в Аргентине удалось принять итоговую декларацию.

Как заявил министр, в ходе подготовки к саммиту и в ходе дискуссий главными вопросами были цифровая трансформация, "всплеск протекционизма, вплоть до торговых войн, проблема суверенного долга многих стран, судьба многосторонней свободной торговой системы и многое другое". Также Лавров отметил проблему надежности резервных валют, санкции, введение различного рода пошлин, тарифов.

"Хорошо, что удалось принять итоговую декларацию. Это лучше, чем ничего. Но, практически все острые углы в ней, о которых я сказал, оказались сглаженными. Это, наверное, совсем не связано с теми привнесенными событиями, о которых мы говорили", — заявил Лавров в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

События в ходе проведения G20 в Аргентине наложили отпечаток на мероприятия, но не сказались сильно на повестке, отметил министр.

"Мне кажется, что все эти обстоятельства, конечно же, наложили свой отпечаток на мероприятия, которые проходят в эти дни в Буэнос-Айресе. Если говорить о повестке дня "Большой двадцатки", как таковой, то едва ли эти события сказались на ней каким-либо существенным образом", — заявил Лавров, отвечая на вопрос, сказались ли на саммите внешние факторы, такие как смерть бывшего президента США Джорджа Буша-старшего и внезапная отмена встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Саммит "Большой двадцатки" прошел в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря. По итогам форума была принята итоговая декларация, в которой страны подтвердили необходимость реформирования Всемирной торговой организации (ВТО), обязательство использовать все политические средства для достижения роста экономики, совместно работать над устранением причин появления беженцев и оказанием переселенцам гуманитарной помощи.