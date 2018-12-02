Лавров выразил удовлетворение принятием итоговой декларации G20

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 дек — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил удовлетворение тем, что на саммите "Большой двадцатки" в Аргентине удалось принять итоговую декларацию.
"Хорошо, что удалось принять итоговую декларацию. Это лучше, чем ничего. Но, практически все острые углы в ней, о которых я сказал, оказались сглаженными. Это, наверное, совсем не связано с теми привнесенными событиями, о которых мы говорили", — заявил Лавров в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
События в ходе проведения G20 в Аргентине наложили отпечаток на мероприятия, но не сказались сильно на повестке, отметил министр.
Саммит "Большой двадцатки" прошел в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря. По итогам форума была принята итоговая декларация, в которой страны подтвердили необходимость реформирования Всемирной торговой организации (ВТО), обязательство использовать все политические средства для достижения роста экономики, совместно работать над устранением причин появления беженцев и оказанием переселенцам гуманитарной помощи.