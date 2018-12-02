Лавров отказался предположить, когда может пройти встреча Путина и Трампа

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 дек — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров отказался предположить, когда может состояться полноценная встреча президентов России и США.

"Даже не буду загадывать", — ответил Лавров на вопрос корреспондента программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1", заданный на полях саммита G20.

Президент США Дональд Трамп ранее отказался от проведения двусторонних переговоров с президентом России Владимиром Путиным на G20. Причиной такого шага он назвал инцидент в Керченском проливе, а в качестве условия встречи — освобождение украинских моряков, задержанных за нарушение границы РФ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с таким решением Трампа.

Перед встречей с премьером Японии Синдзо Абэ Трамп выразил надежду, что Россия и Украина скоро урегулируют эту ситуацию, а также заявил, что хотел бы встретиться с Путиным.

Три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны. В Москве инцидент назвали провокацией, связанной с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.