ПАРИЖ, 2 дек — РИА Новости, Виктория Иванова. Интерпол не комментирует информацию о возможном возобновлении розыска экс-президента Украины Виктора Януковича, сообщили в воскресенье РИА Новости в штаб-квартире организации во французском городе Лион.

В мае 2017 года представитель Януковича Юрий Кирасир документально подтвердил информацию о том, что Интерпол снял с розыска экс-президента Украины. В общедоступной базе международных ордеров Интерпола Януковича нет. Украинские СМИ 30 ноября со ссылкой на Генпрокуратуру Украины написали, что экс-президент якобы находится в розыске по линии Интерпола.

"Если и когда одна из 194 стран-участниц Интерпола предоставляет информацию генсекретариату в Лионе в отношении полицейского следствия или частных лиц, эта информация остается собственностью этой страны", — пояснили в международной организации.

В штаб-квартире отметили, что "Интерпол не даёт комментарии в связи с конкретными случаями или конкретными лицами за исключением особых обстоятельств и с одобрения затронутой страны", посоветовав "обратиться к релевантным национальным властям".

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года новые власти хотят привлечь к ответственности Януковича и многих бывших чиновников. В отношении прежних украинских властей расследуются уголовные дела, в частности, по фактам хищения государственных средств, финансовых махинаций, захвата земель и злоупотребления служебным положением. Многие бывшие руководители страны из-за угрозы политического преследования были вынуждены уехать за границу.