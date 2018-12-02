Лавров рассказал о перспективах диалога России и США

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 дек — РИА Новости. Россия готова к нормализации диалога с США, как только к этому будут готовы американские коллеги, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обращался к помощнику президента Российской Федерации по внешнеполитическим вопросам Юрию Ушакову и подтвердил, что они хотели бы возобновить и нормализовать диалог". "Мы к этому готовы, как только к этому будут готовы наши коллеги", — сказал он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на "России-1".

На вопрос о том, состоялась ли на "двадцатке" встреча с госсекретарём США Майком Помпео, Лавров ответил: "Нет, естественно, я за ним не гонялся. Ко мне он не обращался".

"Если честно, даже не знаю, здесь он или нет, потому что не наблюдал в полном составе американскую делегацию", — добавил он.