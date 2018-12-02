Лавров: в ЕС не могли не услышать позицию России по инциденту в Черном море

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 дек — РИА Новости. Европейские партнеры на саммите G20 не могли не услышать позицию России по инциденту с задержанием украинских кораблей в Черном море, президент Владимир Путин "на пальцах" показывал, как все произошло, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Я думаю, что не услышать ее они не могли, потому что президент России Владимир Владимирович Путин на встречах с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель лично "на пальцах" показывал, как все произошло, как эта провокация была задумана и как ее попытались исполнить, насколько ответственно наши пограничники подошли к своим функциям, пытаясь предотвратить любые нежелательные инциденты", — заявил Лавров в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" , отвечая на вопрос, удалось ли донести до европейских партнеров, что на самом деле произошло в Черном море.

Лавров также напомнил о задержанных сотрудниках СБУ и найденном плане провокации.

"К сожалению, провокаторы, а этой провокацией на двух катерах и одном буксире руководили два офицера Службы безопасности Украины, делали все, чтобы выполнить приказ, текст которого был найден, когда наши пограничники поднялись на эти артиллерийские катера. Он однозначно гласил: проникнуть скрытно в нейтральные воды, без всяких лоцманов и уведомлений, прорываться под Крымский мост через Керченский пролив в Азов. Президент России Владимир Владимирович Путин лично рассказал об этом своим собеседникам. Я не услышал от них какой-либо реакции, которая была бы основана на иных фактах", — подчеркнул министр.

Три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны. В Москве инцидент назвали провокацией, связанной с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.