СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет назвал абсурдом слова президента Украины Петра Порошенко о якобы намерении России захватить два города, расположенных на побережье Азовского моря.

Ранее Порошенко в интервью немецкому Funke Media Group заявил, что Россия якобы намерена захватить украинские города Бердянск и Мариуполь, чтобы получить наземный коридор из Донбасса и Крым. При этом он не привел никаких реальных подтверждений своих слов, а единственным доказательством таких "планов" назвал инцидент в Керченском проливе, когда Россия задержала украинских моряков, незаконно пересекших границу с РФ.

"Существование некого плана – это все абсурд, чистая ложь и обман. Этот план существует только в воспаленном воображении Порошенко, который стремится представить Россию в негативном свете и дискредитировать, обвинив во всех немыслимых бедах, при этом, не предоставляя никакие подтверждающие факты", — сказал РИА Новости Шеремет.

По его словам, Россия никогда не претендовала на чужие территории, но и свои земли никогда и пяди не отдаст.

"Поэтому Порошенко, прежде чем замышлять новые провокации против России, стоит все хорошо взвесить. Порошенко пора прекратить обвинять Россию в собственных неудачах внутри страны, которые привели к негодованию и протестным настроениям со стороны украинского народа", — подчеркнул депутат.

Киев не раз утверждал, что РФ якобы вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.