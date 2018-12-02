Ушаков рассказал, зачем США пытались связаться с Россией

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. США после сообщений президента Дональда Трампа в Twitter об отмене встречи с президентом РФ Владимиром Путиным пытались связаться с Россией для дополнительных заявлений, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Как вы знаете, сначала было сообщение от Трампа в ходе полета в Буэнос-Айрес. А потом, насколько мне известно, американская сторона пыталась связаться с нашими коллегами по телефону и дополнить то, что заявил Трамп в Twitter", — сказал Ушаков в эфире телеканала "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин".