В Киевской области задержали трех человек после обрушения крыши в школе

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Три человека задержаны после обрушения крыши в школе под Киевом, сообщила в воскресенье глава Киево-Святошинской райгосадминистрации Мирослава Смирнова.

Ранее сообщалось, что в субботу в действующей школе №4 города Вишневого Киевской области обвалилась крыша из-за ухудшения погодных условий. Во время происшествия в зале занимались порядка 30 детей. Тренер услышала треск конструкции и сразу же вывела всех учеников на улицу. Как только они эвакуировались, обрушилась крыша. Премьер Украины Владимир Гройсман поручил расследовать происшествие. Он отметил, что на строительство школы в 2017 году было выделено более 17 миллионов гривен (около 630 тысяч долларов).

"Полиция уже задержала директора предприятия, которое выступало генеральным подрядчиком в процессе строительства, инженера технического надзора и непосредственного исполнителя работ", — приводит слова Смирновой издание "Укринформ".