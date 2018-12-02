Глава МВД Франции выступит в сенате после прошедших акций протеста

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Министр внутренних дел Франции Кристофер Кастанер и госсекретарь при МВД Лоран Нуньес выступят во вторник, 4 декабря, перед комитетом по законодательству сената в связи с прошедшими в стране протестами, сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте верхней палаты Национального собрания Франции.

Согласно пресс-релизу слушание, в частности, коснется "беспорядков, агрессивных действий в отношении сил безопасности и актов вандализма и разрушений", произошедших в Париже и других городах Франции во время субботних протестов.

"Он (комитет — ред.) выслушает объяснения по поводу предпринятых министерством внутренних дел мер для решения этих проблем и механизмов, которые должны быть немедленно созданы для предотвращения повторения и ухудшения крайне серьезной ситуации без ущерба для конституционного права французов на выражение своего мнения и недовольства с помощью мирных демонстраций", — говорится в пресс-релизе.

Субботняя акция протеста "желтых жилетов", выступающих, в частности, против повышения цен на топливо, сопровождалась значительными столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин в Париже.

В ходе беспорядков, охвативших французскую столицу накануне, были задержаны 412 человек, из них 387 остаются под стражей утром воскресенья. Ранения в ходе протестов получили 133 человека, в том числе 23 силовика.