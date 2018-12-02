Власти Парижа проводят совещание после беспорядков в городе

ПАРИЖ, 2 дек — РИА Новости, Виктория Иванова. Власти Парижа проводят утром в воскресенье экстренное заседание после протестов, охвативших город накануне.
О встрече, которая проходит в настоящее время под председательством мэра французской столицы Анн Идальго, чиновники пишут в социальных сетях.
"Рабочая встреча с Анн Идальго и главами округов, чтобы дать оценку разрушениям и пострадавшим вчера местам. Многие городские службы трудились всю ночь и будут работать весь день, чтобы вернуть улицы Парижа к нормальному состоянию", — написал в Twitter заммэра Парижа Кристоф Наждовски.
В свою очередь, его коллега Жан-Франсуа Мартен отметил, что счёт работавшим ночью представителям городских служб идёт на "многие сотни".
Réunion de crise présidée par @Anne_Hidalgo avec adjoints et maires d'arrondissement ce matin pour faire état des lieux et le point sur les interventions des services de la ville (propreté, sécurité, voirie…).— Pauline Véron (@PaulineVeron) 2 декабря 2018 г.
Les dégâts sont énormes, les responsabilités devront être assumées. pic.twitter.com/Jap216iriV
"Сотрудники муниципальных служб ночью приводили город в порядок. Задача огромная. Работа продолжится и в воскресенье. Спасибо им большое", — написала сама мэр в своём аккаунте.
Субботняя акция протеста "желтых жилетов", выступающих, в частности, против повышения цен на топливо, сопровождалась значительными столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин в Париже.
В ходе беспорядков, охвативших французскую столицу накануне, были задержаны 412 человек, из них 387 остаются под стражей утром воскресенья. Ранения в ходе протестов получили 133 человека, в том числе 23 силовика.
Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на пресс-конференции в Аргентине, жестко осудил насилие и подчеркнул, что ответственные за него будут установлены и предстанут перед судом.