Власти Парижа проводят совещание после беспорядков в городе

ПАРИЖ, 2 дек — РИА Новости, Виктория Иванова. Власти Парижа проводят утром в воскресенье экстренное заседание после протестов, охвативших город накануне.

О встрече, которая проходит в настоящее время под председательством мэра французской столицы Анн Идальго, чиновники пишут в социальных сетях.

"Рабочая встреча с Анн Идальго и главами округов, чтобы дать оценку разрушениям и пострадавшим вчера местам. Многие городские службы трудились всю ночь и будут работать весь день, чтобы вернуть улицы Парижа к нормальному состоянию", — написал в Twitter заммэра Парижа Кристоф Наждовски.

В свою очередь, его коллега Жан-Франсуа Мартен отметил, что счёт работавшим ночью представителям городских служб идёт на "многие сотни".

Réunion de crise présidée par @Anne_Hidalgo avec adjoints et maires d'arrondissement ce matin pour faire état des lieux et le point sur les interventions des services de la ville (propreté, sécurité, voirie…).

Les dégâts sont énormes, les responsabilités devront être assumées. pic.twitter.com/Jap216iriV — Pauline Véron (@PaulineVeron) 2 декабря 2018 г.

"Сотрудники муниципальных служб ночью приводили город в порядок. Задача огромная. Работа продолжится и в воскресенье. Спасибо им большое", — написала сама мэр в своём аккаунте.

Субботняя акция протеста "желтых жилетов", выступающих, в частности, против повышения цен на топливо, сопровождалась значительными столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин в Париже.

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В ходе беспорядков, охвативших французскую столицу накануне, были задержаны 412 человек, из них 387 остаются под стражей утром воскресенья. Ранения в ходе протестов получили 133 человека, в том числе 23 силовика.

Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на пресс-конференции в Аргентине, жестко осудил насилие и подчеркнул, что ответственные за него будут установлены и предстанут перед судом.