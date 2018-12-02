В Польше открылась конференция ООН по изменению климата

КАТОВИЦЕ (Польша), 2 дек – РИА Новости. Конференция ООН по изменению климата (СОР24) открылась в Катовице на юге Польши, передает корреспондент РИА Новости.

Основная цель участников 24-й конференции — обсудить способы реализации положений Парижского климатического соглашения, принятого в 2015 году.

Для участия в конференции в Польшу прибыли около 30 тысяч делегатов со всего мира, в том числе руководители правительств и министры, ответственные за экологические и климатические вопросы. Также форум посетят несколько знаменитостей, например, голливудский актер Леонардо ди Каприо и его коллега по актерскому цеху, бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер.

Россию на конференции представит министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин. Ожидается, что делегацию России на СОР24 возглавит советник президента, специальный представитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев. В состав делегации войдут представители Минприроды, МИД, Росгидромета и Минэкономразвития.

Польша принимает подобный форум в третий раз — предыдущие климатические мероприятия ООН проходили в Познани в 2008 году и Варшаве в 2013-м. На этот раз за место проведения СОР24 соперничали Катовице и Гданьск. На организацию мероприятия польские власти выделили около 70 миллионов долларов.

В связи с проведением конференции в южной части Польши приняты беспрецедентные меры безопасности. Премьер-министр Матеуш Моравецкий своим распоряжением ввел здесь первый, самый низкий, уровень террористической угрозы "Альфа". Также на время проведения конференции Польша временно восстановила пограничный контроль на границах со странами шенгенской зоны.

Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Соглашение не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата. Россия подписала, но пока не ратифицировала соглашение.