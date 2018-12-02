В Китае при пожаре в жилом доме погибли восемь человек

ПЕКИН, 2 дек – РИА Новости. Восемь человек стали жертвами крупного пожара, вспыхнувшего в ночь на воскресенье в городе Куньмин китайской юго-западной провинции Юньнань, еще три человека пострадали, говорится в заявлении администрации городского района Сишань.

Пожар начался около 02.00 по местному времени (суббота около 21.00 мск) в жилом здании района Сишань. После того, как пожарные потушили огонь и изучили место происшествия, стало известно, что пять человек скончались непосредственно из-за пожара, еще трое погибли, пытаясь спастись от огня, выпрыгнув из окон здания.

Трое пострадавших доставлены в местную больницу. Причина возгорания до сих пор не установлена, расследование продолжается.