В Иране заявили, что ракетная программа страны не нарушает резолюций ООН

МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. МИД Ирана в ответ на обвинения в испытаниях баллистической ракеты заявил, что ракетная программа страны не нарушает резолюций ООН, сообщается в заявлении официального представителя ведомства Бахрама Касеми на официальном сайте МИД ИРИ.

"Иранская ракетная программа носит оборонительный характер и разработана в соответствии с потребностями страны. Никакая резолюция Совета безопасности ООН не запрещает ракетную программу или иранские ракетные испытания", — заявил Касеми.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран провел испытания баллистической ракеты средней дальности в нарушение резолюции СБ ООН. По его словам, испытание нарушает резолюцию Совета безопасности ООН 2231. Помпео добавил, что США осуждают такого рода действия и призывают Иран незамедлительно прекратить все действия, связанные с баллистическими ракетами, предназначенными для доставки ядерного оружия.