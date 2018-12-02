Украинские пограничники объяснили сокращение режима работы КПП в Донбассе

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Сокращение времени работы пунктов пропуска в Донбассе направлено на обеспечение безопасности людей, пересекающих линию соприкосновения, сообщили в воскресенье в Госпогранслужбе Украины.

Пропуск лиц и транспортных средств через контрольные пункты осуществляется с 08.00 до 17.00. Таким образом время работы всех КПВВ становится меньше.

Ранее погранслужба Украины сообщила о переходе работы пунктов пропуска в Донбассе с 1 декабря на зимний режим работы — с 9.00 (мск) до 18.00. До этого пункты пропуска у линии соприкосновения работали с 07.00 до 18.30 (мск).

"Смена часового режима в первую очередь связана с составляющей безопасности и направленна на обеспечение безопасности жизни мирного населения, которое пересекает линию столкновения, поскольку светлое время суток уменьшается, а в темное время повышаются риски обстрела", — говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы Украины.

С января 2015 года по решению украинских властей в Донбассе введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ЛНР и ДНР можно только по пропускам через специальные пункты. Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведет к гуманитарной катастрофе в регионе.