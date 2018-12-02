Силовики 21 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 2 дек — РИА Новости. Украинские силовики 21 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В субботу в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 19 нарушениях режима прекращения огня.
"Представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК уведомляет: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины — ред.) составило – 21 раз", — сказал представитель ведомства.
В СЦКК добавили, что силовики выпустили по территории ДНР две мины калибром 120 миллиметров. При обстрелах также использовались стрелковое оружие, бронетехника и гранатометы различного типа.