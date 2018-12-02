Эксперт предположил, каким будет отношение Мексики к РФ при Лопесе Обрадоре

МЕХИКО, 2 дек — РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Известный мексиканский политолог, профессор Ибероамериканского университета Рубен Агилар Валенсуэла не сомневается, что правительство нового президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора будет с уважением относиться к России.

Лопес Обрадор стал президентом в субботу на срок до декабря 2024 года. Его инаугурация состоялась в Мехико.

"Политика нового правительства (в части России) всегда будет состоять в абсолютном уважении решений, которые будет принимать российское правительство", — заявил Агилар РИА Новости.

По его мнению, новые мексиканские власти никогда не присоединятся к каким-либо актам осуждения действий России со стороны иностранных правительств или международных организаций.

В то же время Агилар затруднился спрогнозировать динамику возможного развития и укрепления двусторонних связей. "Пока нет ясности, будет ли новое правительство укреплять связи с Россией, и будет ли рост торгового оборота", — отметил он.