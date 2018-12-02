Глава Мексики рассказал, каким странам отдаст предпочтение в сотрудничестве

МЕХИКО, 2 дек — РИА Новости. Новый президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор пообещал в субботу, что будет отдавать преференции в международном сотрудничестве тем странам, которые борются с коррупцией.

"Предпочтем сотрудничать с теми государствами, которые честны и наказывают за взятки и коррупцию", — сказал Лопес Обрадор, выступая перед собравшимися на центральной площади Мехико десятками тысяч сторонников.

Он также сообщил о ликвидации службы разведки CISEN. Ранее он подозревал ее в шпионаже за политическими противниками предыдущей администрации.

"CISEN исчезает. Не будет больше шпионажа за оппозицией и гражданами. Будет только работа разведки по сохранению мира и национальной безопасности", – заявил Лопес Обрадор, не уточнив, кто конкретно будет ею заниматься.