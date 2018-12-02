Судно "Севастополь" попавшей под санкции компании подходит к Владивостоку

ВЛАДИВОСТОК, 2 дек — РИА Новости. Судно "Севастополь" попавшей под санкции приморской компании "Гуздон", которое не могло выйти из порта Пусан из-за отказа местных бункеровщиков заправить его, подходит к Владивостоку, сообщил РИА Новости представитель компании.

В понедельник замгендиректора по стратегическому развитию и логистике компании Валерий Улискин сообщил, что "Севастополь" готовится к выходу во Владивосток, стоит на погрузке, но южнокорейская сторона запретила местным компаниям бункеровать "Севастополь" и другое судно "Гудзона" "Партизан". "Севастополь" был вынужден дать аварийное сообщение, что топливо на исходе, компания обращалась в консульство. Улискин отмечал, что судно все равно пойдет во Владивосток, "экипаж будет как-то выкручиваться, смешивать топливо". Во вторник Улискин рассказал, что погрузка судна затянулась, и запасы топлива еще уменьшились, поэтому "Севастополь" не мог покинуть порт.

"Мы обращались к капитану порта Пусан, в МИД, дали аварийное сообщение. Мазута нам не дали, но дали солярку, чтоб добраться до Владивостока. Сейчас судно с грузом возле Владивостока", — сказал собеседник.

По его словам, компания и дальше планирует работать на южнокорейском направлении, однако, учитывая ситуацию с топливом, будет бункероваться в России.

Собеседник также отметил, что другое судно компании "Нептун" все еще стоит в КНР.

В августе в МИД Южной Кореи сообщали, что в отношении российского судна "Севастополь" в южнокорейском порту Пусан проводится проверка на предмет нарушения решений СБ ООН по КНДР. В конце сентября компания "Гудзон" получила уведомление от южнокорейской стороны о том, что судну запрещен выход из порта. Компания заявила, что это политическое задержание. Второго октября южнокорейские власти уведомили российскую сторону, что вопрос в отношении российского судна "Севастополь" снят, оно может покинуть порт. Планировалось, что "Севастополь" отправится во Владивосток 22-26 октября. Позже сообщалось, что судно не может выйти из Пусана из-за задержки платежа, который "завис" на американских счетах.

В "Гудзоне" 17 октября агентству сообщили, что судоремонтный завод в КНР отказывается заканчивать ремонт судна "Нептун" из-за боязни введения вторичных санкций, кроме того, судно не может выйти из порта из-за того, что завод не дает кран для постановки важной детали трюма. По данным "Гудзона", консульство РФ в Шанхае направило в МИД КНР ноту по этому вопросу. Судовладелец также сообщил, что из-за задержки судна срывается оборонный контракт.

Представитель китайского судоремонтного завода Sino United Docks Co.,Ltd. (SUD) заявил РИА Новости, что предприятие отказывается завершать работы и препятствует выходу корабля из порта не из-за боязни санкций со стороны США, а из-за отказа российской стороны оплачивать работы по контракту. В "Гудзоне" отметили, что завод выставил счет за работы, в три раза превышающий предварительную смету, мотивируя это возможностью вторичных санкций. Ранее завод и судовладелец начали проводить сверку расходов на ремонт, сообщалось, что стороны пришли к консенсусу, и судно выйдет в ближайшее время.