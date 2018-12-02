Президент Мексики пообещал не предавать народ

МЕХИКО, 2 дек — РИА Новости. Вступивший в субботу на пост президента Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор пообещал работать для народа Мексики и не предавать его.

"Я обещаю не предавать народ Мексики, мы очистим государственную жизнь Мексики", — заявил Лопес Обрадор, выступая перед собравшимися на центральной площади Мехико десятками тысяч сторонников.

По его словам, все программы его правительства будут иметь преференции для индейских народов разных культур. "Они затронут всех мексиканцев без разницы в классах, поле, партиях, организациях, культуре, но в первую очередь они будут для бедных", — сказал новый президент.

Перед этим представители индейских народов вручили Лопесу Обрадору "жезл правителя" и "окурили " его дымом целебных трав, что, по повериям индейцев, позволяет изгнать злых и темных духов и защитить от дурных намерений. С утра эта же процедура была ими осуществлена в отношении самого национального дворца.

Лопес Обрадор сообщил также, что планирует разнести федеральные министерства страны по городам в разных штатах.