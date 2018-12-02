Путин поздравил президента Аргентины с успешным проведением саммита G20

БУЭНОС-АЙРЕС, 2 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил аргентинского коллегу Маурисио Макри с успешным проведением саммита "двадцатки", где была создана дружеская обстановка для международной работы, а жителей аргентинской столицы поблагодарил за терпение.

"Вам удалось создать доброжелательную, я бы сказал дружескую обстановку в ходе этой работы многосторонней, которая привела к конкретным позитивным результатам, большое вам спасибо", — сказал Путин на брифинге по итогам российско-аргентинских переговоров, поздравив своего коллегу с успешным проведением саммита.

Президент РФ отметил доброжелательный настрой жителей Буэнос-Айреса. "Мы очень ценим доброжелательность и терпение жителей аргентинской столицы в эти дни, несмотря на доставленные неудобства в связи с проведением столь масштабного мирового форума", — сказал президент РФ.