Новый президент Мексики получил "жезл правителя" от коренных народов

МЕХИКО, 2 дек – РИА Новости. Вступивший в субботу на пост президента Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор получил так называемый "священный жезл правителя" от представителей коренных народов страны.

Церемония прошла на центральной площади Мехико – Сокало, где собрались, по разным оценкам, от 55 до 70 тысяч человек, приветствующих вступление в должность нового президента. Лопес Обрадор вышел из центральных ворот национального дворца и пошел в толпу здороваться с людьми. С ним было всего несколько охранников и помощников. Президент жал людям руки и даже целовал руки женщинам. Ничего подобного на инаугурациях предыдущих лидеров Мексики не было.

До этого Лопес Обрадор дал торжественный обед для иностранных гостей инаугурации в президентском дворце. На нем присутствовал и президент Венесуэлы Николас Мадуро, который на саму инаугурацию в парламенте не приехал. Против его присутствия поднялась настоящая кампания в социальных сетях, а депутаты от Партии национального действия (ПНД) даже вывесили в ходе церемонии инаугурации в конгрессе плакат с надписью "Мадуро, тебя не ждут".

В итоге венесуэльский лидер предпочел приехать прямо на обед в президентский дворец и был вознагражден – в момент его выхода из машины (в окружении телохранителей) собравшиеся на площади сторонники левых взглядов, в основном и голосовавшие за Лопеса Обрадора, приветствовали его одобрительными криками. Это разительно отличалось от реакции депутатов, кричавших "Диктатор" в адрес Мадуро, когда Лопес Обрадор назвал его фамилию в числе других иностранных гостей.

Перед вручением "жезла правителя" Лопеса Обрадора "окурили" дымом целебных трав, что, по повериям индейцев, позволяет изгнать злых и темных духов и защитить от дурных намерений. С утра эта же процедура была ими осуществлена в отношении самого национального дворца.

Лопес Обрадор стал первым президентом левых взглядов, пришедшим к власти в Мексике за последние десятилетия. До этого пост главы государства занимали президенты от центристской Институционно-революционной партии (ИРП) и два раза — от правоконсервативной Партии национального действия (ПНД). Он будет возглавлять страну до декабря 2024 года, однако уже обещал провести через 2,5 года референдум о доверии себе, по итогам которого примет решение, оставаться на посту или уйти – в зависимости от уровня доверия народа.

После церемонии вручения "жезла" праздник на Сокало в связи с инаугурацией нового президента продолжится.