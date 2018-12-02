ВАШИНГТОН, 2 дек — РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что обсудил дело об убийстве Джамаля Хашукджи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом на полях саммита G20 в Аргентине и сообщил о необходимости более ясных ответов на имеющиеся вопросы.

"Я говорил непосредственно с наследным принцем, чтобы подчеркнуть нашу обеспокоенность и потребность в более ясных ответах по убийству Хашукджи", — сказал Трюдо в воскресенье журналистам, видеозапись выступления опубликована на сайте globalnews.ca.

По словам канадского премьера, общение состоялось днем ранее за ужином. Он охарактеризовал его как откровенное.

Трюдо не стал отвечать на вопрос о том, что ему сказал наследный принц, но признал, что основная часть общения была посвящена ситуации в Йемене.

По его словам, он отметил в разговоре, что Канада всегда будет стоять на позиции защиты прав человека.

Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек. Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве.