Наследный принц Саудовской Аравии посетит Алжир

КАИР, 2 дек — РИА Новости. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман прибывает в воскресенье в Алжир с двухдневным визитом, сообщило алжирское государственное агентство АПС.
"Этот визит придаст импульс двусторонним отношениям, совместным экономическим и торговым проектам", — пишет агентство.
Ранее наследный принц принял участие в саммите G20 в Буэнос-Айресе, где он провел ряд двусторонних встреч с мировыми лидерами. До этого молодой саудовский лидер посетил четыре арабские страны – Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Египет и Тунис.
В Тунисе противники внешней и внутренней политики Эр-Рияда провели акции протеста против визита Мухаммеда бен Салмана. По информации алжирской газеты "Аль-Хабар", оппозиционные силы в Алжире также не приветствуют визит саудовского политика в страну.
"Новость об этом визите вызвала критику со стороны оппозиционных партий на фоне обвинений в причастности молодого принца к убийству саудовского журналиста в Генконсульстве в Стамбуле", — пишет издание.