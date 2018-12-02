Наследный принц Саудовской Аравии посетит Алжир

КАИР, 2 дек — РИА Новости. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман прибывает в воскресенье в Алжир с двухдневным визитом, сообщило алжирское государственное агентство АПС.

"Этот визит придаст импульс двусторонним отношениям, совместным экономическим и торговым проектам", — пишет агентство.

Ранее наследный принц принял участие в саммите G20 в Буэнос-Айресе, где он провел ряд двусторонних встреч с мировыми лидерами. До этого молодой саудовский лидер посетил четыре арабские страны – Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Египет и Тунис.

Зарубежная поездка Мухаммеда бен Салмана вызывает большой интерес в СМИ в связи с ситуацией вокруг убийства саудовского подданного журналиста Джамаля Хашукджи на территории саудовского генконсульства в Стамбуле 2 октября.

В Тунисе противники внешней и внутренней политики Эр-Рияда провели акции протеста против визита Мухаммеда бен Салмана. По информации алжирской газеты "Аль-Хабар", оппозиционные силы в Алжире также не приветствуют визит саудовского политика в страну.

"Новость об этом визите вызвала критику со стороны оппозиционных партий на фоне обвинений в причастности молодого принца к убийству саудовского журналиста в Генконсульстве в Стамбуле", — пишет издание.