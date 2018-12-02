Тело Буша-старшего доставят в Вашингтон "бортом номер один"

ВАШИНГТОН, 2 дек — РИА Новости. Гроб с телом 41-го президента США Джорджа Буша-старшего доставят в Вашингтон на борту президентского самолета, сообщил в воскресенье журналистам президент США Дональд Трамп.

"Борт номер один отвезет меня и часть наших людей в Вашингтон. Потом его направят в Хьюстон забрать гроб президента Буша, и он будет направлен в Вашингтон", — цитирует слова Трампа президентский пул. По его словам, это "особая честь", которой Буш заслуживает.

Ранее сообщалось, что гроб с телом Джорджа Буша-старшего доставят в ротонду Капитолия. Церемония доставки состоится в понедельник вечером, попрощаться с экс-президентом люди смогут до утра среды.

Джордж Буш-старший скончался в пятницу (в ночь на субботу мск) в Хьюстоне на 95-м году жизни.

Буш-старший занимал пост главы государства в 1989-1993 годах. Международная политика, проводимая им, отмечена военными операциями в Панаме, на Филиппинах и в Персидском заливе. Буш-старший также занимал посты 11-го директора Центральной разведки США (1976-1977 годы) и 43-го вице-президента США (1981-1989 годы). В апреле этого года из жизни ушла его супруга Барбара Буш, с которой они прожили 73 года.

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