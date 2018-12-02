Путин уверен в нормализации отношений России и Британии в будущем

БУЭНОС-АЙРЕС, 2 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что ему не удалось пообщаться с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй на полях саммита G20, но выразил уверенность, что нормализация отношений с объединенным королевством — вопрос будущего.

"Нет. Мы друг друга видели, конечно. Но, я думаю, что нормализация отношений с Великобританией — это вопрос будущего. Надеюсь, что не такого далекого будущего", — заявил он на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, удалось ли ему пообщаться с премьером Британии.