Путин назвал инцидент в Черном море наглым нарушением границы

БУЭНОС-АЙРЕС, 2 дек — РИА Новости. Российские пограничники действовали в ходе инцидента в Черном море строго по уставу, как сделали бы их коллеги в любой другой стране в случае наглого нарушения границы, заявил президент РФ Владимир Путин.

Три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — 25 ноября нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, в отношении моряков возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы. В Москве инцидент назвали провокацией, связанной с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.

"Пограничники действовали в соответствии с приказами и уставами, как бы действовали любые пограничные силы любого государства, если бы так нагло была нарушена их государственная граница", — сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции по итогам саммита G20.

По словам президента, даже после того, как украинские моряки нарушили границу, вошли в российское территориальное море, российские пограничники все равно предложили пойти им в Керчь, встать на стоянку и взять лоцмана. И только после последовавшего отказа началось "толкание бортами", отметил он.

При этом, подчеркнул президент РФ, до этого в Киеве "многократно, публично говорили, что мост собираются взорвать". В этой ситуации у российских пограничников не было другого выхода, считает Путин.