Путин назвал инцидент в Черном море наглым нарушением границы

БУЭНОС-АЙРЕС, 2 дек — РИА Новости. Российские пограничники действовали в ходе инцидента в Черном море строго по уставу, как сделали бы их коллеги в любой другой стране в случае наглого нарушения границы, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Пограничники действовали в соответствии с приказами и уставами, как бы действовали любые пограничные силы любого государства, если бы так нагло была нарушена их государственная граница", — сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции по итогам саммита G20.
По словам президента, даже после того, как украинские моряки нарушили границу, вошли в российское территориальное море, российские пограничники все равно предложили пойти им в Керчь, встать на стоянку и взять лоцмана. И только после последовавшего отказа началось "толкание бортами", отметил он.
При этом, подчеркнул президент РФ, до этого в Киеве "многократно, публично говорили, что мост собираются взорвать". В этой ситуации у российских пограничников не было другого выхода, считает Путин.