Землетрясение на Аляске привело к разрушению множества зданий

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. На Аляске множество жилых домов и зданий находятся в разрушенном состоянии после мощного землетрясения, данных о пострадавших нет, сообщает полиция Анкориджа, крупнейшего города штата.
"Множество домов и зданий, в том числе водопроводные и газопроводные линии разрушены", — говорится в докладе полиции.
По данным полиции, все медицинские учреждения и службы спасения сейчас работают в штатном режиме. Сообщается, что в течение нескольких дней основные дороги города будут перекрыты, при этом проезд на общественном транспорте по открытым дорогам в ближайшие два дня будет полностью бесплатным.