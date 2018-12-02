Землетрясение на Аляске привело к разрушению множества зданий

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. На Аляске множество жилых домов и зданий находятся в разрушенном состоянии после мощного землетрясения, данных о пострадавших нет, сообщает полиция Анкориджа, крупнейшего города штата.

Ряд мощных толчков оценочной магнитудой в 6,6 — 7,2 по шкале Рихтера произошли в пятницу неподалеку от Анкориджа. Землетрясение в 7 баллов считается очень мощным, оно может привести к серьезным разрушениям, однако в случае Аляски очаг находился на значительной глубине в 35 километров.

"Множество домов и зданий, в том числе водопроводные и газопроводные линии разрушены", — говорится в докладе полиции.

Вместе с тем телеканал KTVA со ссылкой на главу местной пожарной службы сообщил, что данных о пострадавших пока нет.

По данным полиции, все медицинские учреждения и службы спасения сейчас работают в штатном режиме. Сообщается, что в течение нескольких дней основные дороги города будут перекрыты, при этом проезд на общественном транспорте по открытым дорогам в ближайшие два дня будет полностью бесплатным.