Путин заявил, что Россия и Турция используют любую возможность для диалога

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 дек — РИА Новости. Россия и Турция используют любую возможность для двусторонних контактов, в том числе и для урегулирования ситуации в Сирии, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Любую возможность мы используем для того, чтобы увидеться и поговорить. В том числе и для урегулирования ситуации в Сирии. Имеется ввиду формирование конституционного комитета. Работа очень тонкая, требующая большого терпения. И мы действительно реализуем, у нас получается, очень аккуратно двигаемся", — сказал российский лидер.
Путин подчеркнул, что в решении данного вопроса необходимо учитывать различные позиции и точки зрения.
"Мы должны учитывать позицию и наших иранских партнеров. Разумеется, мы не можем двигаться и дальше без позиции Дамаска. Поэтому это сложная многовекторная работа. Но она двигается, и это требует, конечно, постоянных консультаций", — заявил он.