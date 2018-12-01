Путин заявил, что Россия и Турция используют любую возможность для диалога

Официальный визит президента РФ В. Путина в Аргентину. День второй

Официальный визит президента РФ В. Путина в Аргентину. День второй

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 дек — РИА Новости. Россия и Турция используют любую возможность для двусторонних контактов, в том числе и для урегулирования ситуации в Сирии, заявил президент РФ Владимир Путин.

Рассказывая о своих контактах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, Путин отметил, что при обсуждении сирийского кризиса учитываются различные точки зрения, страны поддерживают практику постоянных консультаций.

"Любую возможность мы используем для того, чтобы увидеться и поговорить. В том числе и для урегулирования ситуации в Сирии. Имеется ввиду формирование конституционного комитета. Работа очень тонкая, требующая большого терпения. И мы действительно реализуем, у нас получается, очень аккуратно двигаемся", — сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что в решении данного вопроса необходимо учитывать различные позиции и точки зрения.

"Мы должны учитывать позицию и наших иранских партнеров. Разумеется, мы не можем двигаться и дальше без позиции Дамаска. Поэтому это сложная многовекторная работа. Но она двигается, и это требует, конечно, постоянных консультаций", — заявил он.