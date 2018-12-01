Мэй повторно призвала Саудовскую Аравию расследовать убийство Хашукджи

ЛОНДОН, 1 дек — РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассказала, что во время двусторонней встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом она повторила свой призыв провести полноценное и транспарентное расследование убийства журналиста Джамаля Хашукджи.
"Я сказала вчера принцу, что важно полное, заслуживающие доверия прозрачное расследование… И мы продолжим повторять это", — подчеркнула премьер, не ответив, впрочем, напрямую на вопрос.
Она отметила, что необходимо установить виновных и призвать их к ответу.
Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства.
Согласно заявлению саудовской генпрокуратуры, по делу об убийстве Хашукджи задержан 21 человек. Для пяти непосредственных участников убийства прокуратура потребовала смертной казни.