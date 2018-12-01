Мэй повторно призвала Саудовскую Аравию расследовать убийство Хашукджи

ЛОНДОН, 1 дек — РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассказала, что во время двусторонней встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом она повторила свой призыв провести полноценное и транспарентное расследование убийства журналиста Джамаля Хашукджи.

"Наши отношения с Саудовской Аравией таковы, что мы можем задавать трудные вопросы и ясно выражать свое мнение", — сказала Мэй в субботу на пресс-конференции в ответ на вопрос, спросила ли она напрямую принца о том, связан ли он с убийством.

"Я сказала вчера принцу, что важно полное, заслуживающие доверия прозрачное расследование… И мы продолжим повторять это", — подчеркнула премьер, не ответив, впрочем, напрямую на вопрос.

Она отметила, что необходимо установить виновных и призвать их к ответу.

Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на источник сообщала, что ЦРУ сделало вывод о том, что наследный принц Саудовской Аравии мог отдать приказ об убийстве Хашукджи. По данным газеты, спецслужбы пришли к таким выводам, изучив ряд источников, в том числе звонок Хашукджи, сделанный послом королевства в США и братом наследного принца Халидом.

Согласно заявлению саудовской генпрокуратуры, по делу об убийстве Хашукджи задержан 21 человек. Для пяти непосредственных участников убийства прокуратура потребовала смертной казни.