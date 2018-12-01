Путин рассказал, зачем украинские власти ввели военное положение в стране

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 дек — РИА Новости. Военное положение на Украине введено, чтобы ограничить права и свободы, а также политическую деятельность в стране перед выборами, тем самым украинское руководство фактически разделило страну на благонадежных и неблагонадежных, заявил президент России Владимир Путин.

"Вы знаете, что при более масштабных событиях, связанных с Украиной, никто не вводил военного положения. А теперь в преддверии выборов надо обязательно это сделать. Для чего? Естественно для того, чтобы ограничить гражданские права и свободы, ограничить политическую деятельность в стране", — сказал Путин на пресс-конференции.

"Но что еще хуже, ведь ввели это военное положение в 10 областях — как раз в тех, в которых действующий президент не пользуется особой поддержкой и не находит его политика там единодушного одобрения", — добавил он.

"Это значит, что действующее руководство Украины своими руками разделило страну — на благонадежную и не очень", — заключил президент.