Путин рассказал, зачем украинские власти ввели военное положение в стране

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 дек — РИА Новости. Военное положение на Украине введено, чтобы ограничить права и свободы, а также политическую деятельность в стране перед выборами, тем самым украинское руководство фактически разделило страну на благонадежных и неблагонадежных, заявил президент России Владимир Путин.
"Но что еще хуже, ведь ввели это военное положение в 10 областях — как раз в тех, в которых действующий президент не пользуется особой поддержкой и не находит его политика там единодушного одобрения", — добавил он.
"Это значит, что действующее руководство Украины своими руками разделило страну — на благонадежную и не очень", — заключил президент.