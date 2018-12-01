Путин анонсировал визит Абэ в Россию в 2019 году

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что на переговорах с премьер-министром Японии Синдзо Абэ договорился о его визите в Россию в начале 2019 года.

Кроме того, российский лидер не исключил, что сам посетит Японию в следующем году.

"Более того, мы договорились с премьер-министром, что он посетит Россию в начале следующего года. Но, может быть, и мне удастся побывать в Японии", — заявил Путин на пресс-конференции.

Он также сообщил об основных темах переговоров с Абэ.

"Мы сейчас говорили о необходимости создать дополнительные механизмы взаимодействия, о необходимости повысить уровень доверия с обеих сторон, расширяя гуманитарные контакты и экономические связи", — рассказал Путин журналистам об итогах переговоров с премьером Японии Синдзо Абэ.