Путин надеется на позитивное развитие отношений с Британией

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что рассчитывает, что Москва и Лондон как можно скорее смогут выйти на путь позитивного развития двусторонних отношений.

"Великобритания для нас важный партнер, мы надеемся, что когда-нибудь, исходя из того, что это должно произойти как можно быстрее, мы сможем преодолеть те трудности, которые имеются в наших отношениях и выйти все-таки на тренд позитивного сотрудничества в интересах как Великобритании, так и Российской Федерации", — сказал Путин по итогам саммита G20.