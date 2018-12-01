Премьер Франции отменил визит в Польшу из-за протестов в Париже

Столкновение участников акции протеста против роста цен на бензин желтые жилеты с силами правопорядка в Париже. Архивное фото

Столкновение участников акции протеста против роста цен на бензин желтые жилеты с силами правопорядка в Париже. Архивное фото

ПАРИЖ, 1 дек – РИА Новости. Премьер-министр Франции Эдуар Филипп отменил свой визит на конференцию по климату в Польше из-за произошедших в Париже масштабных беспорядков на акции протеста "желтых жилетов", сообщает радиостанция France Info.

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Субботняя акция протеста "желтых жилетов", выступающих, в частности, против повышения цен на топливо, сопровождалась значительными столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин в Париже. Сообщается о более 260 задержанных. Как заявил глава МВД Франции, в ходе акции протеста были ранены 110 человек, в числе которых около 20 полицейских. По словам французского министра, один человек находится в реанимации.

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