Путин прокомментировал провокационные действия Украины в Черном море

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 дек — РИА Новости. В судовых журналах украинских судов, задержанных в Черном море, прописано задание проникнуть в территориальные воды РФ, это подтверждается и показаниями моряков, заявил президент России Владимир Путин, отметив, что не знает, удалось ли ему убедить других лидеров G20 в украинской провокации, но реагировали они спокойно.

В воскресенье три корабля ВМС Украины нарушили государственную границу России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны.

В ходе пресс-конференции по итогам прошедшего в Аргентине саммита G20 Путину был задан вопрос, удалось ли ему убедить других лидеров "двадцатки" в том, что инцидент в Черном море был провокацией со стороны Украины. "Реакция была спокойная. Я не знаю, удалось ли их в этом убедить или не удалось, это у них надо спросить", — ответил Путин.

"Мы изложили свою позицию, да и не только позицию, хронологию развития ситуации. Против этого трудно что-либо возразить. Какие могут быть возражения, если в судовом журнале прямо записано, что этим кораблям ставится задача скрытно проникнуть в наши территориальные воды и скрытно пройти Керченский пролив. Ну что это такое? Это спланированная провокация, так и есть. Из документов усматривается, и из показаний самих моряков. Вот и все. Ну что здесь скажешь? Здесь возразить-то нечего", — добавил он.