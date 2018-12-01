Россия и Турция договорились о частичной отмене визового режима

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи на полях саммита Группы двадцати G20 в Буэнос-Айресе. 1 декабря 2018

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи на полях саммита Группы двадцати G20 в Буэнос-Айресе. 1 декабря 2018

АНКАРА, 1 дек — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что договорился со своим российским коллегой Владимиром Путиным о частичной отмене визового режима для граждан Турции, въезжающих в РФ.

Ранее посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов заявил РИА Новости, что Россия в обозримой перспективе может положительно решить вопрос о безвизовом въезде в Россию граждан Турции со служебными паспортами.

"На наших переговорах с Путиным поднимался вопрос по визам, и он сказал, что принято решение о частичной отмене визового режима. Мы хотим, чтобы этот вопрос был решен полностью, и, надеюсь, в ближайшее время это произойдет", — заявил Эрдоган журналистам на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе, трансляцию вел телеканал NTV.