Россия и Турция договорились о частичной отмене визового режима

АНКАРА, 1 дек — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что договорился со своим российским коллегой Владимиром Путиным о частичной отмене визового режима для граждан Турции, въезжающих в РФ.
"На наших переговорах с Путиным поднимался вопрос по визам, и он сказал, что принято решение о частичной отмене визового режима. Мы хотим, чтобы этот вопрос был решен полностью, и, надеюсь, в ближайшее время это произойдет", — заявил Эрдоган журналистам на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе, трансляцию вел телеканал NTV.