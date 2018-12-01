Путин не ставит предварительных условий для встречи с Трампом

БУЭНОС-АЙРЕС, 2 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что не ставит предварительных условий для встречи с американским коллегой Дональдом Трампом.

"Мы не ставим каких-то предварительных условий, потому что очень важны вопросы, которые мы должны обсудить, и для нас, да, собственно говоря, и для оставшегося мира", — заявил Путин на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Аргентине, отвечая на вопрос об условиях его встречи с президентом США.

"Потому что вопросы стратегической стабильности являются вопросами первоочередного значения, имея в виду, что за ними сразу идут вопросы нераспространения оружия массового уничтожения", — пояснил он.