Путин прокомментировал возможную причину отказа Трампа от встречи

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря об отказе американского коллеги Дональда Трампа от переговоров на полях G20, высказал сомнение в том, что причиной этого стали некие опасения лидера США, и отметил, что Трамп — опытный и взрослый человек.

"Я не думаю, что президент Трамп чего-то опасается, он очень опытный человек, взрослый, поэтому это не соответствует действительности, это уже точно", — сказал Путин на пресс-конференции в субботу, отвечая на вопрос о возможных причинах отказа Трампа от встречи на полях саммита "двадцатки".

"Что касается срывов этих предварительных договоренностей, прежде всего хотел бы сказать, что по сути инициатива-то изначально исходила от американской стороны", — продолжил он.

Российский лидер напомнил, что сначала планировалось провести такую двустороннюю встречу в столице Франции, на полях торжеств по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.

"Потом мы эту встречу "снесли" в Париже, не желая разрушать запланированный график работы в рамках мероприятий, связанных со столетием окончания Первой мировой войны, чтобы не создавать проблем для хозяев, и так очень много было гостей — 90 было гостей, глав правительств и государств. Перенесли на Буэнос-Айрес. Но, к сожалению, столкнулись с этой провокацией в Черном море. Судя по всему, по этим соображениям американская сторона посчитала целесообразным эту встречу не проводить", — отметил Путин.