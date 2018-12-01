В Париже число раненых в ходе акции протеста возросло до 110 человек

ПАРИЖ, 1 дек — РИА Новости. Число раненых на акции протеста в Париже возросло до 110, один человек находится в реанимации, заявил глава МВД Франции Кристоф Кастанер.

Ранее сообщалось, что более 260 человек задержаны в ходе акции протеста движения "желтых жилетов" во французской столице. Парижский протест сопровождался значительными столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин. Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Аргентине, жестко осудил насилие и подчеркнул, что ответственные за него будут установлены и предстанут перед судом.

"Сто десять человек ранены, из них около 20 полицейских. Один человек находится в реанимации", — сказал Кастанер в эфире телеканала BFMTV.