Путин рассказал об итогах переговоров с Абэ

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 дек — РИА Новости. Работу по вопросу мирного договора с Японией будут вести спецпредставители президента РФ и премьер-министра Японии, курировать её — главы МИД двух стран, сказал российский лидер Владимир Путин.

"Что касается новых механизмов. Мы договорились о том, что с нашей стороны, например, будет спецпредставитель президента, с японской стороны будет спецпредставитель премьер-министра, а непосредственно курировать эту работу будут министры иностранных дел. О деталях потом мы сообщим дополнительно", — сказал Путин на пресс-конференции в рамках саммита G20 в Аргентине.