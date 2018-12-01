Путин назвал руководство Украины "партией войны"

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 дек — РИА Новости. Нынешнее руководство Украины — это "партия войны", пока оно находится у власти, военные действия будут продолжаться, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита G20.

"Что меня особенно огорчает, это то, что анализ последних событий, связанных с этим инцидентом или провокацией в Черном море, и то, что мы видим на Донбассе — говорит о том, что действующее руководство Украины не заинтересовано в урегулировании этой ситуации вообще, а тем более мирными средствами. Это "партия войны", и пока они у власти, все трагедии подобного рода, война будет продолжаться", — сказал российский лидер.