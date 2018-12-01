Эрдоган заявил о вкладе Турции в энергобезопасность Европы

АНКАРА, 1 дек — РИА Новости. Турция, реализуя проекты газопроводов "Турецкий поток" и TANAP, вносит вклад в энергетическую безопасность Европы, заявил президент страны Тайип Эрдоган.

"Энергетика для нас очень важна, растет потребность в энергоресурсах. Реализуя такие проекты, как "Турецкий поток" и TANAP, мы вносим свой вклад в обеспечение энергетической безопасности Европы", — сказал Эрдоган журналистам на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе. Трансляцию вел телеканал NTV.

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Запуск газопровода планируется до конца 2019 года. В ноябре "Газпром" завершил строительство морской части "Турецкого потока".