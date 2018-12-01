Путин считает, что встреча с Трампом назрела

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сожалеет, что ему и американскому лидеру Дональду Трампу не удается провести полноформатную встречу, она давно назрела, это связано с вопросами стратегической стабильности.

"Жаль, что нам не удается провести полноформатную встречу. Поскольку, полагаю, она давно назрела, связано это с вопросами стратегической стабильности, особенно после того, как президент объявил о намерении Соединенных Штатов выйти из Договора по ракетам средней и меньшей дальности", — заявил Путин на пресс-конференции по итогам саммита G20.

Ранее Трамп отменил встречу с Путиным на полях саммита G20 из-за инцидента в Керченском проливе, когда украинские корабли нарушили границу РФ и были задержаны.