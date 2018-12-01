Турция не получала запросов на закрытие Босфора для российских кораблей

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 дек — РИА Новости. Турция не получала от Украины или еще кого-либо запросов на закрытие Босфорского пролива для российских кораблей, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

Двадцать пятого ноября три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны. После инцидента в Керченском проливе командующий военно-морскими силами ВС Украины Игорь Воронченко заявил, что Киев намерен обратиться к мировому сообществу с просьбой закрыть Босфорский пролив для российских кораблей.

"Мы не получали таких предложений от кого-либо, предложений от украинцев", — сказал Чавушоглу журналистам.