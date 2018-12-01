Главред RT France рассказала о травмах журналистов при освещении протестов

Участники акции протеста движения автомобилистов желтые жилеты с требованием от властей снижения налогов на топливо. 1 декабря 2018

Участники акции протеста движения автомобилистов желтые жилеты с требованием от властей снижения налогов на топливо. 1 декабря 2018

ПАРИЖ, 1 дек — РИА Новости, Виктория Иванова. Условия для работы журналистов на парижских протестах очень непростые, в ходе их освещения за две субботы пострадали 12 человек, сообщила РИА Новости глава телеканала FR France Ксения Фёдорова.

"В сегодняшних протестах у нас пострадали корреспонденты RT France, корреспондент телеканала RT International и стрингер новостного агентства Ruptly", — сказала она.

Участники протестного движения "желтых жилетов" стали собираться на Елисейских полях с раннего утра субботы. Столичная акция протеста против повышения цен на бензин сопровождается столкновениями с полицией, правоохранительные органы применяют слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Известно о более 100 раненых, в том числе силовиках, и более 220 задержанных.

Фёдорова пояснила, что в парижских протестах в субботу один корреспондент "получил осколком снаряда в лицо, ему наложили швы", а его коллега "получила ранение в ногу, но продолжила работать на месте", обратившись в больницу уже после своих прямых включений.

Помимо этого, по ее словам, сотрудник RT International также попал в больницу с травмой ноги после попадания снаряда. Сейчас врачи выясняют, не сломана ли нога. Также ранения получил стрингер Ruptly.

"За прошлую субботу и за эту субботу пострадали 12 наших журналистов, 8 из них — корреспонденты телеканал RT France, работающие во Франции", — подчеркнула Федорова.

Она отметила, что "работать необычайно сложно, условия очень непростые, полиция в принципе не разбирает — кто пресса, а кто манифестанты".

"Но серьезных травм, слава Богу, никто не получил. Коллеги молодцы, работают добросовестно, очень профессионально", — заключила она.

Президент Франции Эммануэль Макрон в субботу осудил насилие на акции протеста в Париже и подчеркнул, что ответственные за него будут установлены и предстанут перед судом.