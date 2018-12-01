Испанский премьер пообещал каталонским политикам справедливый суд

МАДРИД, 1 дек – РИА Новости. Обвиняемых по "каталонскому делу" в Испании ждет справедливый суд, заявил премьер страны Педро Санчес.

В субботу двое из девяти заключенных, которые находятся в предварительном тюремном заключении в связи с проведением незаконного референдума о независимости 1 октября 2017 года, — бывший лидер общественной организации "Каталонская национальная ассамблея" Жорди Санчес и бывший член правительства Карлеса Пучдемона Жоржи Туруль — объявили голодовку. Причиной акции стали отказы Конституционного суда удовлетворить их жалобы на нарушения прав. По мнению политиков, КС препятствует таким образом их обращению в Страсбургский суд по правам человека.

"Мы уважаем независимость судебной системы. Испания — социальное, демократическое и правовое государство, что мне нравится повторять. Поэтому, хотя я не разделяю средства и действия руководителей движения за независимость, которые находятся в заключении, хочу подчеркнуть, что их ждет справедливый суд", — заявил Санчес на пресс-конференции в Буэнос-Айресе, где он участвовал в саммите "Большой двадцатки". Пресс-конференция транслировалась на Youtube-канале саммита.

В начале ноября прокуратура огласила сроки, к которым она требует приговорить обвиняемых. Самый большой может ожидать лидера "Левых республиканцев Каталонии", бывшего заместителя председателя каталонского женералитета Ориола Жункераса — 25 лет. Для бывшего лидера общественной организации "Каталонская национальная ассамблея" Жорди Санчеса, главы Omnium Cultural Жорди Куишара и экс-спикера парламента Кармы Форкадель прокуратура просит 17 лет заключения.

Еще пять членов правительства Карлеса Пучдемона, в том числе Жорди Туруль, могут быть приговорены к 16 годам тюрьмы, бывший глава каталонских правоохранительных органов Луис Траперо, дело которого выведено в отдельное производство Национального, а не Верховного суда, — к 11 годам.