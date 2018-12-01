Макрон заявил о готовности наращивать сотрудничество с Китаем

ПЕКИН, 1 дек — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита G20 в Аргентине заявил о готовности наращивать сотрудничество с Китаем в сфере ядерной энергетики и авиации, сообщает Центральное телевидение Китая.

"Франция готова поддерживать тесные контакты на высоком уровне с Китаем, продвигать сотрудничество в сфере ядерной энергетики, авиации, туризма. Мы приветствуем увеличение китайских инвестиций и надеемся на рост французского экспорта в Китай", — заявил Макрон.

По его словам, французская сторона стойко придерживается принципов мультилатерализма, готова продолжить оказывать друг другу взаимную поддержку по главным международным проблемам, защищать многостороннюю систему свободной торговли.

Си Цзиньпин в свою очередь заявил о необходимости "стимулирования прагматического сотрудничества и увеличения взаимной торговли и инвестиций".

"Нам необходимо решительно отстаивать мультилатерализм, усиливать координацию и коммуникацию по таким важным международным проблемам, как изменение климата, реформирование ВТО, иранская ядерная проблема", — сказал китайский лидер.

Он призвал путем реальных совместных действий защищать существующий миропорядок, в основе которого лежат Устав и принципы ООН. Также он заявил о необходимости защиты многосторонней торговой системы и свободной торговли.