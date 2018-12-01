Макрон заявил о готовности наращивать сотрудничество с Китаем

ПЕКИН, 1 дек — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита G20 в Аргентине заявил о готовности наращивать сотрудничество с Китаем в сфере ядерной энергетики и авиации, сообщает Центральное телевидение Китая.
По его словам, французская сторона стойко придерживается принципов мультилатерализма, готова продолжить оказывать друг другу взаимную поддержку по главным международным проблемам, защищать многостороннюю систему свободной торговли.
Си Цзиньпин в свою очередь заявил о необходимости "стимулирования прагматического сотрудничества и увеличения взаимной торговли и инвестиций".
"Нам необходимо решительно отстаивать мультилатерализм, усиливать координацию и коммуникацию по таким важным международным проблемам, как изменение климата, реформирование ВТО, иранская ядерная проблема", — сказал китайский лидер.
Он призвал путем реальных совместных действий защищать существующий миропорядок, в основе которого лежат Устав и принципы ООН. Также он заявил о необходимости защиты многосторонней торговой системы и свободной торговли.